Президент Индонезии призвал российский бизнес открывать производство в стране

Прабово Субианто, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, заявил, что Джакарта помнит помощь Советского Союза в первые годы независимости; нынешнему поколению предстоит развивать отношения на основе равенства и независимого партнерства.