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Художественный консультант музея «Зиларт» — о питательных выставках

Художественный консультант музея «Зиларт» — о питательных выставках

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» «Зиларт» — один из самых молодых музеев в Москве. Он открылся в декабре 2025 года по инициативе коллекционеров Андрея и Елизаветы Молчановых: его основу составляет их собрание, насчитывающее более 8 тыс.

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