Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» «Зиларт» — один из самых молодых музеев в Москве. Он открылся в декабре 2025 года по инициативе коллекционеров Андрея и Елизаветы Молчановых: его основу составляет их собрание, насчитывающее более 8 тыс.