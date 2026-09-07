Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» «Зиларт» — один из самых молодых музеев в Москве. Он открылся в декабре 2025 года по инициативе коллекционеров Андрея и Елизаветы Молчановых: его основу составляет их собрание, насчитывающее более 8 тыс.
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