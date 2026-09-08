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Царьград

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Каждая третья компания в России завершила полугодие с убытком

Каждая третья компания в России завершила полугодие с убытком

Сальдированный финансовый результат предприятий России по итогам первого полугодия 2026 года составил 11,7 трлн рублей, что на 13,3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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