Директор департамента «Росатома» Железняк предсказал, что к 2035 году электромобиль станет удобным гаджетом

Директор департамента развития бизнес-направления «Электромобильность» АО «ТВЭЛ» («Росатом») Максим Железняк считает, что в будущем электромобиль станет таким же удобным гаджетом, как смартфон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- РИА «Новости»: СШ...
- В Красноярске зад...
- Песков заявил о г...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым