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Директор департамента «Росатома» Железняк предсказал, что к 2035 году электромобиль станет удобным гаджетом

Директор департамента «Росатома» Железняк предсказал, что к 2035 году электромобиль станет удобным гаджетом

Директор департамента развития бизнес-направления «Электромобильность» АО «ТВЭЛ» («Росатом») Максим Железняк считает, что в будущем электромобиль станет таким же удобным гаджетом, как смартфон.

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