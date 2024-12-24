Любимые песни на ´Марафоне единства´. Президентский оркестр ´зажег´ на Брестском железнодорожном вокзале.

21 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Живой концерт Президентского оркестра прошел на Брестском железнодорожном вокзале в ходе республиканской общественно-культурной акции ´Марафон единства´, передает корреспондент БЕЛТА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии