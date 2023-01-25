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Глава СУЭК: «АиФ» стремится изменить общество и жизнь к лучшему

Глава СУЭК: «АиФ» стремится изменить общество и жизнь к лучшему

Сюжет «Аргументам и Фактам» — 45 лет Генеральный директор Сибирской угольной энергетической компании Максим Басов поздравил всех сотрудников «Аргументов и Фактов» с 45-летием издания от лица многотысячного коллектива возглавляемой им организации.

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