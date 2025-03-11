Молитвы о смерти людей недопустимы – в РПЦ предостерегли о подобных обращениях к Богу Евгения КомароваВерующих предостерегли о недопустимости молитв о смерти людей – так в РПЦ отреагировали на заявления Александра Кухты.
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