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Газета.ру

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Врач Толмачев: при хроническом недосыпе первым страдает внимание

Врач Толмачев: при хроническом недосыпе первым страдает внимание

Одна бессонная ночь неспособна привести к каким-либо серьезным последствиям. По-настоящему серьезная проблема возникает, когда недосып становится систематическим, продолжаясь месяцами, и даже годами.

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