Подмосковные тхэквондисты выиграли 2 медали на Спартакиаде народов России

Спортсмены из Подмосковья завоевали две медали на Спартакиаде народов России по тхэквондо. Она проходит с 14 по 17 сентября в Челябинске.
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