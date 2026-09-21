В Крыму явка на выборы депутатов Госдумы IX созыва составила 48,52%

Предварительные итоги голосования на полуострове: Партия «Единая Россия» — 450 862 голоса (60,70%); КПРФ – 73 314 голосов — (9,87%); ЛДПР – 57 416 голосов — (7,73%); Партия «Новые люди» — 56 379 голосов (7,59%); Партия «Справедливая Россия» — 39 592 голоса (5,33%); Партия пенсионеров — 16 191 голос (2,18%); Российская экологическая партия «Зелёные» — 11 422 голоса (1,54%); Коммунисты России — 8 906 голосов (1,20%); Партия «Родина» — 7 376 голосов (0,99%); «Партия прямой демократии» — 3 541 голос (0,48%).
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