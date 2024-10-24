При этом игнорируются жизненные интересы Президент России Владимир Путин заявил на саммите БРИКС в формате «БРИКС плюс» / «аутрич», что Запад использует Украину для формирования значительных угроз безопасности РФ, пренебрегая жизненными интересами страны.
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