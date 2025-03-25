Чешская разведка предупреждает о том, что после завершения вооруженного конфликта на Украине в Чешскую Республику могут вместе со своими семьями массово переехать украинские мужчины.
Чехи боятся, что после конфликта страну наводнят ополоумевшие ВСУшники
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
То что будет по всей еврожоле, им даже в самом страшном сне не снилось, любой ужастик это просто цветочки, по сравнению с тем что их ожидает. Волынская резня будет по сравнению с тем, что им устроят их воспитанники, игрой в песочнице. Вы воспитали монстров,, выпустив джина бандеровщины, УПА, лесных братьев, сатанистов и поклонников дьявольщины. К вам двинут все те кого ожидает уголовная ответственность и выход у них один идти к вам. В разоренном хохлостане, бех инфраструктуры, голоде, без работы, а как грабить, убивать, насиловать, мародерничать и т.д. они ни чего не умеют. .К вас двинуть нарики, проститутки, уголовные элементы, все отбросы обществ, с нациками. Это вы им обещали свободную и сытую жизнь в составе еврожопы, под натовским зонтиком и покровительством. Так вот вам и придется расплачиваться своей безопасностью. Вы столько хлебнете с их приходом, что то что они вытворяли в Курской губернии, было прилюдием. Вы их поддерживали, восхищались их "героизмом". Эти "герои" придут к вам, в ваши дома для которых устраивать террор, беспредел норма... Так что встречайте их с хлебом, с солью...
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20 час.
Александр Денисов
В первую очередь побегут в европы всякие тцк-шники-людоловы... у них карманы плотно валютой набиты... а у их "земляков" кто вернется, будут к ним вопросы...
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17 час.
СЗ
Светлана Зуева
Вот и ладненько....а то вам русские были плохие,ловите теперь хохлов
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14 час.
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