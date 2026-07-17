Бегун Бурцев о дисквалификации из-за помощи мамы на дистанции: «Судьи извинялись, но сделать ничего нельзя было. Правила есть правила»

Российский бегун Артур Бурцев рассказал, как его дисквалифицировали из-за помощи мамы на дистанции. – Есть легендарная история, как тебя сняли с дистанции 10 000 м на якутских соревнованиях за то, что мама за несколько метров до финиша бросилась спасать тебя от теплового удара.