Бегун Бурцев о дисквалификации из-за помощи мамы на дистанции: «Судьи извинялись, но сделать ничего нельзя было. Правила есть правила»

Российский бегун Артур Бурцев рассказал, как его дисквалифицировали из-за помощи мамы на дистанции. – Есть легендарная история, как тебя сняли с дистанции 10 000 м на якутских соревнованиях за то, что мама за несколько метров до финиша бросилась спасать тебя от теплового удара.
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