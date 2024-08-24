Фухимори запросил применить срок давности к обвинению по делу Пативильки

Прошение о применении закона о безнаказанности, позволяющего установить срок давности за преступления по делу Пативильки, подал бывший президент-диктатор Альберто Фухимори, осужденный за посредничество в нарушениях прав человека.
