Samsung усилит защиту от возможной кражи своих технологий OLED-экранов

Корейская Samsung Display намерена усилить защиту своей интеллектуальной собственности в области экранов на основе органических светодиодов (OLED), заявил старший вице-президент компании Чой Квон Ён, сообщило 13 февраля издание The Korea Times.
Корейская Samsung Display намерена усилить защиту своей интеллектуальной собственности в области экранов на основе органических светодиодов (OLED), заявил старший вице-президент компании Чой Квон Ён, сообщило 13 февраля издание The Korea Times.
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