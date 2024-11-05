Тошич назвал заслуженным поражение ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич назвал заслуженным поражение армейцев в домашнем матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2), а также прокомментировал массовую стычку во втором тайме, в результате которой с поля были удалены Виллиан Роша и Руслан Литвинов.