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10 мемов о диетах, которые вызовут приступ смеха у всех худеющих

10 мемов о диетах, которые вызовут приступ смеха у всех худеющих

Если вы чемпион в подсчете КБЖУ и знаете, что такое «эффект плато» и как оценить собственный ИМТ — эти мемы явно вам понравятся.

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