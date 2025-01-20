Липецкие полицейские и общественники провели спортивно-профилактическое мероприятие для школьников

Старший инспектор по делам несовершеннолетних ОП № 7 УМВД России по г. Липецку и член Общественного совета при ведомстве организовали спортивно-профилактическое мероприятие для учащихся школы № 30 имени Героя Российской Федерации Олега Пешкова.