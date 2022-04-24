Тарасенко впервые в карьере набрал 80 очков в сезоне НХЛ. У него 33+47 в 72 играх

Владимир Тарасенко впервые в карьере набрал 80 очков в сезоне НХЛ. Нападающий «Сент-Луиса» отметился результативной передачей в овертайме матча регулярного чемпионата с «Аризоной» (5:4 ОТ).
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