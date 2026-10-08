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Москали-бессарабы, мэр, клоуны и… собачий грумер – жертвы мовного гестапо в Одессе

Москали-бессарабы, мэр, клоуны и… собачий грумер – жертвы мовного гестапо в Одессе

Когда на Одессу полетели первые КАБы, кто первый примчался из Киева? Министр по вопросам восстановления? Но это если бы мы смотрели обычное кино, а не артхаусное.

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