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Китай

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В. Зеленский и Ш. Мишель обсудили сотрудничество между Украиной и ЕС

Киев, 19 марта /Синьхуа/ -- Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсуждались основные направления сотрудничества между Украиной и Евросоюзом.

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