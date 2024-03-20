В. Зеленский и Ш. Мишель обсудили сотрудничество между Украиной и ЕС

Киев, 19 марта /Синьхуа/ -- Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсуждались основные направления сотрудничества между Украиной и Евросоюзом.
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