В Кавалеровском районе Приморья полицейский-кинолог со своим питомцем навестил воспитанников центра реабилитации «Детство»

В рамках акции «Безопасное лето» полицейский-кинолог отдела МВД России «Кавалеровский» вместе со своей служебной собакой – бельгийской овчаркой по кличке Шерхан побывали в гостях у воспитанников Центра реабилитации «Детство» в поселке Кавалерово.