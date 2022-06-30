В Кавалеровском районе Приморья полицейский-кинолог со своим питомцем навестил воспитанников центра реабилитации «Детство»

В рамках акции «Безопасное лето» полицейский-кинолог отдела МВД России «Кавалеровский» вместе со своей служебной собакой – бельгийской овчаркой по кличке Шерхан побывали в гостях у воспитанников Центра реабилитации «Детство» в поселке Кавалерово.

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