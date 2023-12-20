«Если бы он захотел, то уже давно мог бы провести поединок против меня». Бетербиев — о Биволе

Артур Бетербиев дал понять, что готов ко встрече с Дмитрием Биволом. Чемпион мира по версиям WBO, WBC, IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев поделился мыслями о возможном противостоянии с чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом.