«Если бы он захотел, то уже давно мог бы провести поединок против меня». Бетербиев — о Биволе

Артур Бетербиев дал понять, что готов ко встрече с Дмитрием Биволом. Чемпион мира по версиям WBO, WBC, IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев поделился мыслями о возможном противостоянии с чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом.
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