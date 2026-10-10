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Несекретные материалы

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Гигантских черепах на Сейшелах стало больше, чем людей

Гигантских черепах на Сейшелах стало больше, чем людей

На атолле Альдабра произошёл один из величайших природоохранных успехов в истории. Гигантские черепахи, которых оставалось меньше тысячи в XIX веке, теперь исчисляются почти 183 тысячами особей - это больше, чем всё население Сейшельских островов.

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