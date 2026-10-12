В Новокиевском Доме культуры было по-особенному уютно! В гости к ребятам заглянула Софья Старостина. Она учится на 3-м курсе в ГАПОУ ВО "ВТК" по специальности «Туризм и гостеприимство».
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