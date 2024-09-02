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Царьград

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У раненых солдат ВСУ выявлены супербактерии, устойчивые к антибиотикам

У раненых солдат ВСУ выявлены супербактерии, устойчивые к антибиотикам

«Скрытой пандемией» заражаются в медицинских учреждениях, а не на поле боя.У раненых солдат Вооруженных сил Украины, обследованных зарубежными врачами, обнаружены супербактерии, устойчивые к сильным антибиотикам.

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