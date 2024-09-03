Жена Андрея Макаревича показала редкое фото их подросшего сына с гитарой в руке

Супруга певца Андрея Макаревича показала подписчикам их подросшего сына. Профессиональный гид в путешествиях Эйнат Кляйн сняла двухлетнего Эйтана, пока он позировал с гитарой в руке, и опубликовала фото в соцсетях.
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