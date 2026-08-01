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Актуальная информация об обстановке на линии фронта 1 августа (обновляется)

Актуальная информация об обстановке на линии фронта 1 августа (обновляется)

Источник фото: Александр Река / ТАСС 12:08 Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с очередной атакой украинских боевиков на автобус с людьми в Запорожской области Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на автобус в Запорожской области.

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