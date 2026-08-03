Таких ударов Россия на СВО ещё не наносила. Достучались и до Польши, и до США

Всё это конечно же хорошо, я бы даже сказал замечательно! Но крайне мало. С флотом нашим худо бедно вроде как начали наводить порядок, вооружают наши гражданские суда и военные корабли охраняют___ХОРОШО! Но когда уже наведут порядок над морем ? Почему до сих пор летают их самолёты разведчики?! Вчера в результате такого полёта, на наш пляж был очередной налёт. В результате погибшие, в том числе и ОПЯТЬ ДЕТИ и пострадавшие! А может всё таки ПОРА уже УЧИТЬ их самолёты НЕ ЛЕТАТЬ, А ПЛАВАТЬ?!!! Утопить НАХРЕН один, два их самолёта, ВСЁ! Забудут к нам дорогу на всю оставшуюся жизнь! Пример же был уже наглядный. Английскую мыльницу всего то только обстреляли и всё больше близко не показываются!

САША ЛЕПАЕВ

опять хвастаются ударами а в Москве опять этой ночью погибли мирные люди. или это правительству в их рацион запланировано уничтожение наших людей в самой столице. а где же те удары которые принудят Украину к капитуляции. а эти удары которые озвучивают СМИ они уже пятый год идут. вот только Украина наносит удары по мирным жителям нашей страны и по всему остальному. и ничего с их стороны не прекращается. видать наши удары наносят совершено не туда куда нужно. да и самолеты разведчики летают свободно нашему руководству кишка тонка что бы их сбить. не за страну думают а за свой имидж перед западом и Америкой. они боятся за свое добро которое там у них находится. так можно воевать вечно до последнего Русского. как раньше хвастались что в магазинах полки забиты достижение не прошло и месяца в магазинах полки уже полупустые во многих местах. а где еще есть там цены для депутатов но не для народа. никто не хочет большой войны но она давно уже идет и распространяется уже по всему миру. вот только наше руководство все еще в прошлом и надеждой что они сами сдохнут....допустили что ядерную державу пинают кому не лень. народ убивают прямо в стране. никак не могу понять кто правит в стране если в ней такой бардак коррупция превысила Украинскую. народ нищает олигархи и торгаши богатеют где хозяин страны и где его команда.