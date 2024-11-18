Кто пройдет в Perfect World Shanghai Major 2024? – Расписание второго дня RMR Отборочные RMR-ма...

Кто пройдет в Perfect World Shanghai Major 2024? – Расписание второго дня RMRОтборочные RMR-матчи по CS2 для европейского региона продолжаются, где уже сегодня мы узнаем, кто пройдет в Perfect World Shanghai Major 2024 из группы “А”, а кто вылетит.
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