Госсекретарь США: финансирование Украины – это тупик, нужны переговоры Новая администрация США продолжает демонстрировать приверженность скорейшему дипломатическому решению российско-украинского конфликта.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Госсекретарь США: финансирование Украины – это тупик, нужны переговоры Новая администрация США продолжает демонстрировать приверженность скорейшему дипломатическому решению российско-украинского конфликта.
Свежие комментарии