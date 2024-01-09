Новый подход к эволюции мозга и культуры

Александр Марков пишет в предисловии к своему известному двухтомнику «Эволюция человека»: «На моем научно-популярном веб-сайте «Проблемы эволюции» страницы, посвященные эволюции человека, по посещаемости сильно опережают все остальные.
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