Wojtek Jargilo/EPA/TASS В Польше военные зафиксировали столкновение НЛО с домом. Найденный в польском Подкарпатье неопознанный летающий объект оказался невооруженным беспилотником-планером из пенопласта, к которому был прикреплен неизвестный пакет.