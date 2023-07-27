Диетолог Соломатина рекомендовала не пить кофе при недосыпе и натощак

Поклонники бодрящего кофе нередко совершают ошибки при употреблении популярного напитка.«Москва 24» пишет о том, что главными из них являются выпитая чашка кофе натощак или после бессонной ночи на фоне недосыпа, а также отказ от потребления воды.
Поклонники бодрящего кофе нередко совершают ошибки при употреблении популярного напитка.«Москва 24» пишет о том, что главными из них являются выпитая чашка кофе натощак или после бессонной ночи на фоне недосыпа, а также отказ от потребления воды.
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