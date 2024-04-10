«Сладкая жизнь» не для россиян — сахар предпочитают вывозить за рубеж

Наталия Неужели не понятно, они же изо всех сил пекутся о здоровье нации. Работают в поте лица, чтобы оградить наш несмышленый народ от излишнего потребления вредного сахара!

Ратник Ратник Автор. Какие россияне, какая родина? Это понятия, для наших торгашей. вполне вабстрактные. А вот бабло в личном кармане - КОНКРЕТНОЕ. И откат, который получают РАЗРЕШАЮЩИЕ, тоже вполне конкретный. так что запасайтечсь сахарком. если деньги позволят. Иного варианта решения проблемы. при нынешнем законодательстве, НЕ СУЩЕСТВУЕТ!