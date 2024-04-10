Рынок рынком, а свои граждане для государства должны быть в приоритете. Смотришь на ставшую «золотой» рыбку на отечественных прилавках и не понимаешь, почему при этом её экспорт огромен.
«Сладкая жизнь» не для россиян — сахар предпочитают вывозить за рубеж
Комментарии
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Наталия
Неужели не понятно, они же изо всех сил пекутся о здоровье нации. Работают в поте лица, чтобы оградить наш несмышленый народ от излишнего потребления вредного сахара!
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10 час.
Ратник Ратник
Автор. Какие россияне, какая родина? Это понятия, для наших торгашей. вполне вабстрактные. А вот бабло в личном кармане - КОНКРЕТНОЕ. И откат, который получают РАЗРЕШАЮЩИЕ, тоже вполне конкретный. так что запасайтечсь сахарком. если деньги позволят. Иного варианта решения проблемы. при нынешнем законодательстве, НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
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8 час.
Виктор Горшков
Это КАПИТАЛИЗМ и можно сколь угодно говорить и махать руками, но он подчиняется только одному закону - ПРИБЫЛЬ.
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6 час.
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