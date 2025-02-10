Долгожданное потепление начнётся в Забайкалье

Потепление на ближайшие три дня ожидается в Забайкальском крае, сообщили ZAB.RU в Забгидрометцентре.По данным синоптиков, завтра должно немного потеплеть – температура днём будет около 15-20 градусов мороза, местами около 9-14 градусов мороза.