Активисты отряда «Альтаир» Новошешминска навели порядок у дома матери бойца СВО

Автор: Эльза КузнецоваВ рамках Года Защитника Отечества и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне активисты отряда профилактики правонарушений «Альтаир» провели акцию помощи семье участника СВО.
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