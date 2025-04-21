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Активисты отряда «Альтаир» Новошешминска навели порядок у дома матери бойца СВО

Активисты отряда «Альтаир» Новошешминска навели порядок у дома матери бойца СВО

Автор: Эльза КузнецоваВ рамках Года Защитника Отечества и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне активисты отряда профилактики правонарушений «Альтаир» провели акцию помощи семье участника СВО.

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