Эксперт Кулаков призвал держать накопления в разных валютах и банках

Хранить накопления в периоды финансовой турбулентности лучше всего в нескольких валютах и различных банках, считает президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.
Популярные статьи
- Подоляка: в украинской армии началась паника из-за применения ВС РФ нового оружия в зоне СВО
- Мои парни находятся на самом острие пирамиды, которая вгрызается в тело ВСУ — Пригожин
- «Радует, что новые боеприпасы стали производить»: Пригожин обсудил проблемы нехватки снарядов с артиллеристами ЧВК «Вагнер»
Свежие комментарии