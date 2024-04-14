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Шаман явно не хотел такой славы

Певец Шаман получил известность там, где явно не хотел. Его песня пафосная и насквозь вроде как патриотичная песня «Мой Бой» получила широкую известность среди представителей запрещенной организации, проще говоря сексуальных меньшинств.

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