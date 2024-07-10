Каково быть хакером?

У каждой эпохи есть свои герои. Сейчас хакеры стали «героями нашего времени». В интернете, литературе и кино им свойственен некий романтический ореол, но каково на самом деле быть хакером, ведущим в даркнете противоправную и наказуемую деятельность? Тут не всё так здорово, как можно себе представить.