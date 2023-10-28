Авдеевка под угрозой полного окружения силами ВС РФ

Об угрозе полного окружения Авдеевки, на которую ведут наступление ВС РФ уже вторую неделю, заявил военный эксперт BILD Юлиан Рёпке на страницах издания Рёпке сообщает, что российские войска вышли к ж/д ветке на севере города и подошли к селу Северное на юге.
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