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Tochka Zрения

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Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Сатанисты укрофашисты...Зеленский подарил...
  • Evgeniy LeV
    А какое отношение Латвия имеет к 9-му Мая??? Они ни на йоту не поспособствовали победе над фашизмом, и даже наоборот ...Латвия запретила ...
  • Дмитрий Марченко
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Авдеевка под угрозой полного окружения силами ВС РФ

Об угрозе полного окружения Авдеевки, на которую ведут наступление ВС РФ уже вторую неделю, заявил военный эксперт BILD Юлиан Рёпке на страницах издания Рёпке сообщает, что российские войска вышли к ж/д ветке на севере города и подошли к селу Северное на юге.

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