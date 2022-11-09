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«Астана» подписала Кваме Вона

«Астана» подписала контракт с американским разыгрывающим Кваме Воном (32 года, 191 см). Американец начал карьеру начал в 2013 году в итальянском «Фортитудо».

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