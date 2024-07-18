Наемники ВСУ совершили в Харьковской области более 50 военных преступлений

Наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили более 50 преступлений в Харьковской области, сообщил в ходе брифинга замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
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