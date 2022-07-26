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Певица Клава Кока продала билет на свой осенний концерт за 10 миллионов рублей

Певица Клава Кока продала билет на свой осенний концерт за 10 миллионов рублей

Билет в VIP-зону позволит зрителю быть с певицей на сцене. Фото: из открытых источников Во время выступления на VK fest в Петербурге в минувшие выходные певица призналась, что продала билет на свой осенний концерт за сумму 10 миллионов рублей.

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