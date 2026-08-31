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GOLD to $5,000

GOLD to $5,000

GOLD to $5,000 Gold Futures COMEX:GC1! EdgeTradingJourney My medium-term outlook on Gold remains bullish, but after the strong August expansion, I believe XAUUSD could need a correction before starting its next major leg higher.

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