Дамиано Давид и его новая девушка Дав Кэмерон, Лана Дель Рей, Шер, Пэрис Хилтон на препати "Грэмми"

В преддверии 66-й церемонии вручения премии "Грэмми" в Беверли-Хиллз прошла традиционная вечеринка музыкального продюсера Клайва Дэвиса, в этот раз посвященная генеральному директору Sony Music Publishing Джону Платту.
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