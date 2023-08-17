Посол Антонов: В США отказываются давать оценки атаке Украины на Крымский мост

Российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил о том, что несмотря на террористический характер удара по Крымскому мосту в ночь на 17 июля 2023 года, американский канал CNN решил избежать оценок действий киевского режима.
Российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил о том, что несмотря на террористический характер удара по Крымскому мосту в ночь на 17 июля 2023 года, американский канал CNN решил избежать оценок действий киевского режима.
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