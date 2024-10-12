ТАСС: в Курской области военные ВСУ сжигали дома с телами убитых ими людей

В Курской области украинские военные сжигали дома с телами убитых ими граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на волонтера Марию, которая помогает эвакуировать людей из занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) районов Курской области.
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