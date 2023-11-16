Зеленский отказался «замораживать» конфликт с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский настроен против заморозки конфликта с Россией. «Замороженный конфликт — как вулкан, который спит и точно проснется… Поэтому мы не можем позволить себе какие-либо патовые ситуации», — сказал Зеленский, сообщает РИА Новости.