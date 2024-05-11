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Китай

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Китай выражает сильное недовольство и решительный протест в связи с принятием США пакета военной помощи

Пекин, 10 мая /Синьхуа/ -- Китай крайне недоволен и решительно выступает против принятия США пакета военной помощи, содержащего множество негативных положений, касающихся Китая, заявил в пятницу официальный представитель Министерства коммерции КНР.

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