Китай выражает сильное недовольство и решительный протест в связи с принятием США пакета военной помощи

Пекин, 10 мая /Синьхуа/ -- Китай крайне недоволен и решительно выступает против принятия США пакета военной помощи, содержащего множество негативных положений, касающихся Китая, заявил в пятницу официальный представитель Министерства коммерции КНР.
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